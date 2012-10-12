日本连续第三个月调降对经济看法

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
* 政府连续第三个月调降制造业产出的看法
* 日本和中国间领土争议恐冲击销售
* 企业信心恶化,特别是制造业
路透东京10月12日电---日本政府10月连续第三个月下调对经济的看法,因欧债危机及中国放缓的疑虑升温,使得成长前景的风险升高.
海外市场需求不振及相应的出口疲弱,促使政府连续第三个月调降制造业产出评估.
"近期经济成长基调疲软,因全球经济放缓,不过仍出现一些稳定迹象,"内阁府周五在最新的月报中表示.
在这之前,日本央行上周警告称经济活动降温,提出较前一个月更为悲观的看法.
内阁府指出,制造业产出正在下滑,但维持出口基调疲软的看法不变.
最新数据显示,日本8月工业生产降至15个月低点,因对最大出口市场中国的销售不振,且企业信心受到欧元区危机的打击.
政府同时调降企业信心的评估,为去年12月以来首见,称大型企业心态保守,特别是制造业.
政府留意日本和中国争议领土问题的紧张态势所带来的冲击.
"领土争议所衍生的问题正影响汽车业等企业,这又会影响到材料及钢铁等其他行业,"内阁府宏观分析主管Minoru Masujima表示.
政府仍预期经济会回到复苏轨道,但全球经济前景、特别是欧元区和中国的不确定性仍很高.(完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
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