日本连续第三个月调降对经济看法

* 政府连续第三个月调降制造业产出的看法

* 日本和中国间领土争议恐冲击销售

* 企业信心恶化,特别是制造业

路透东京10月12日电---日本政府10月连续第三个月下调对经济的看法,因欧债危机及中国放缓的疑虑升温,使得成长前景的风险升高.

海外市场需求不振及相应的出口疲弱,促使政府连续第三个月调降制造业产出评估.

"近期经济成长基调疲软,因全球经济放缓,不过仍出现一些稳定迹象,"内阁府周五在最新的月报中表示.

在这之前,日本央行上周警告称经济活动降温,提出较前一个月更为悲观的看法.

内阁府指出,制造业产出正在下滑,但维持出口基调疲软的看法不变.

最新数据显示,日本8月工业生产降至15个月低点,因对最大出口市场中国的销售不振,且企业信心受到欧元区危机的打击.

政府同时调降企业信心的评估,为去年12月以来首见,称大型企业心态保守,特别是制造业.

政府留意日本和中国争议领土问题的紧张态势所带来的冲击.

"领土争议所衍生的问题正影响汽车业等企业,这又会影响到材料及钢铁等其他行业,"内阁府宏观分析主管Minoru Masujima表示.

政府仍预期经济会回到复苏轨道,但全球经济前景、特别是欧元区和中国的不确定性仍很高.(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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