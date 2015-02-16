日本第四季经济摆脱衰退 但增幅逊于预期

图为东京银座购物区的行人。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京2月16日 - 日本经济去年第四季按环比年率成长2.2%，摆脱了衰退。这为努力带领日本走出数十年停滞状态的安倍晋三首相是一大安慰。

但成长幅度小于路透访问的分析师所预期的3.7%，表明在消费者信心仍然低迷，且全球经济成长不均衡压抑出口的情况下，日本经济复苏还很脆弱。

不过分析师认为，经济恢复增长，将让日本央行可以在未来几个月暂停扩大货币刺激措施，即便油价下跌使其进一步远离2%的通胀率目标。

日本央行将在周三结束为其两天的政策会议，该数据将是央行考虑的关键因素之一。市场广泛预期，日本央行届时将维持目前的资产购买步伐不变。

第四季GDP较上季增长0.6%。在此前的两个季度连续萎缩，被归因于去年4月上调消弱税打击了消费。

外部需求第四季对GDP增长贡献了0.2个百分点，显示日圆走贬终于开始促进出口。

约占日本经济60%的民间消费在第四季增长0.3%，低于增长0.7%的预期中值。

日本经济在去年7-9月当季陷入衰退，促使安倍推迟原本定于2015年10月进行的第二次上调消费税。

这次经济滑坡延缓了日本战胜持续了将近20年的通缩的步伐，并迫使日本央行在去年10月扩大了货币刺激政策。(完)

(编译 张涛；审校 李婷仪/徐文焰)

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