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国际财经 | 2015年 9月 2日 星期三 07:17 BJT

目前认为日本经济摆脱通缩尚为之过早--甘利明

路透东京9月1日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，目前认为日本已完全摆脱通缩风险尚言之过早。

甘利明表示，消费者物价指数(CPI)并不是判断经济是否摆脱通缩的唯一途径。

甘利明称，重要的是经济要实现名义和实质双增长，GDP物价平减指数要为正值。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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