日本财务大臣称经济显露改善迹象

路透东京2月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示,他将继续密切关注汇率波动,并称经济出现改善迹象,例如股市近期上涨.

"我们将继续关注汇率波动,而且要通过鼓励民间投资、刺激就业增长和提高薪资来确保经济复苏，"麻生太郎在国会发表演讲时表示。

日圆自11月中旬以来大幅贬值,提振日本市场信心,但本周日圆因市场担忧意大利政治僵局而上涨,这提醒着人们,日圆仍被视为是在形势不确定期间的避险资产.

安倍在更早前的另一场活动上对众议院预算委员会表示,他对采取允许日本央行购买外国债券的提议持谨慎态度,此举或被视为是外汇干预,这将违背与其他主要经济体政府达成的协议.

日本首相安倍晋三于去年12月就职,承诺将通过一系列货币和财政刺激政策重振日本经济.由此带来的日圆疲态已开始在提振出口商.

麻生太郎向国会表示,日本经济开始出现乐观讯号.

"从去年年中起,全球经济放缓,导致疲软现象...及日本经济破底的担忧,"他称."但最近股市已开始回升,我们开始见到一些正面讯号."

麻生太郎亦强调日本必须改善财政,并表示政府政策将以兼顾财政改革及重振经济为目标.

麻生太郎表示,政府计划年中左右提出积极的成长战略,内容包括监管及结构性改革.

日本经济财政大臣甘利明向国会表示,央行必须采行强力货币措施,以引导经济走出通缩.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张涛)

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