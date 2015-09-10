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国际财经 | 2015年 9月 10日 星期四 10:39 BJT

日本财相麻生太郎称全球经济有明显的下行风险

路透东京9月10日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示，全球经济正在逐步复苏，但前景有明显的下行风险。

麻生是在对参议院金融事务委员会发表看法，他并称希望密切监控美国货币政策的正常化及中国经济放缓的情况。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

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