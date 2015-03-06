日本东京电力和中部电力强强联手 可提高LNG进口议价能力

路透东京/首尔3月6日 - 日本公用事业公司东京电力(9501.T)和中部电力Chubu Electric Power Co(9502.T)计划合并，成立全球最大的液化天然气(LNG)进口公司；这将使亚洲买家获得更强的议价能力，迫使生产商接受更为灵活的合约，或将由此进入一个天然气价格不断趋软的新时期。

两家公司计划从4月开始组建合资企业，逐步纳入燃料采购和天然气资产投资业务，还可能将两家公司的火力发电厂整合起来。

两公司的LNG采购量将占全球采购总量的16%左右，超越韩国公用事业公司Kogas，有助于争取更加灵活的采购合约。几年来LNG的价格急剧攀升，日本企业寻求改进采购方式。

若有更多机会重新协商价格，并使定价合约多样化，最终可进一步压低价格。目前LNG价格接近五年低点，澳洲等地供应商的获利能力也因此受损。

全球LNG市场已经由供应不足转为过剩，意味着日本将可节省大笔资金。日本LNG进口约占全球供应的三分之一，自2011年海啸及福岛核灾导致核电厂关闭后，每年不得不额外支出280亿美元用于采购，日本贸易逆差也因此扩大至纪录高位。

**经产省支持**

经济产业省支持东京电力和中部电力的合作，这项强强联手与经产省推动重塑LNG采购的目标一致。

新的结盟料将推动定价灵活性的提高，或能改变合约中规定天然气只能送至指定地点的条款，这项规定实质上等同排除了天然气交易。

能源研究机构Wood Mackenzie资深分析师Michael Jones说，日本买家可能也会更积极地争取入股LNG项目，并将在LNG定价方面亦参考美国天然气和其他指数，而非仅看油价，从而实现供应的多元化。

韩国公用事业公司Kogas(036460.KS)虽然会失去全球最大LNG进口商的桂冠，但最终还是会受益。

分析师称，北亚这两大进口商的淡旺季和行业进口模式类似，其议价实力将更进一步增加。(完)

(编译 王颖/李婷仪 审校 郑茵)

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