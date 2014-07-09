专访：日本矿业金属公司预计今年全球精炼铜将出现短缺

路透东京7月8日 - 日本矿业金属公司(JX Nippon Mining & Metals Corp)主管表示，今年全球精炼铜市场预计将出现短缺，而非此前预期的过剩，因需求强劲且生产大国中国的开工率降低。

精炼铜连续第五年出现短缺，可能会支撑指标铜价CMCU3复苏，铜价在今年前三个月跌约10%，受铜矿供应增加的预期影响。

“我个人预计全球铜市场今年将保持紧张。供应可能略有短缺，”JX控股(5020.T)旗下日矿金属总裁Shigeru Oi称。

他认为需求旺盛是导致供应短缺的推手。他预计该公司的智利Caserones铜矿产能提升将略有延迟，且今年铜价会从目前水位上涨11%左右。

“虽然中国青岛港口近日出现问题，但我们不断收到中国方面对额外金属的探询，”Oi谈到青岛港口的仓储欺诈调查时称。部分投资者担心调查可能会促使银行减少发放金属融资相关贷款，并遏制需求。

“由于建筑和汽车需求旺盛，我们也一直接到日本买家来追加订购供应。”

Oi指出，中国新精炼产能推迟投入使用，及现有炼厂产能利用率偏低，也都导致供应吃紧。

“中国(今年的)精炼铜产量将远低于所有预期，”他称。

与Oi一样，越来越多的人认为今年精炼铜供应将出现缺口，部分归因于印尼铜精矿供应受阻。印尼政府与矿商美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)和纽蒙特矿业(NEM.N)在出口税上的争端已持续了数月之久。

中国主要铜生产商江西铜业的一名高管曾预测，今年全球精炼铜市场供应缺口大约为60万吨。

这与日本最大铜精炼商Pan Pacific Copper先前的预测相悖。该公司预测今年全球供应过剩17.8万吨。

国际铜业研究组织(ICSG)预测供应将过剩40.5万吨，金属咨询机构Thomson Reuters GFMS预测过剩35.2万吨。

Oi称由于供应紧张，到明年底铜价预计维持在每磅320-360美分，或每吨7,056-7,938美元。伦敦金属交易所(LME)当前铜价每吨接近7,150美元。(完)

(编译 石冠兰/许娜/李春喜; 审校 郑茵/张若琪/龚芳)

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