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时事要闻 | 2014年 7月 1日 星期二 07:28 BJT

日本执政党同意放弃集体自卫权禁令的计划--议员

路透东京7月1日 - 一名日本执政党的议员告诉记者，执政党周二已经同意终止禁止军队海外作战的命令。这标志着首相安倍晋三在政治上的一次胜利。

终止进行“集体自卫”或援助受攻击的友邦国家的禁令，将大幅拓宽日本在军事方面的选择。该决定预计今日稍晚在内阁的决议中被采纳。根据内阁草案，在联合国牵头的维和行动中活动也将被放宽。

这项改变可能激怒中国，但会受到日本盟友美国的欢迎。(完)

(编译 李春喜; 审校 石冠兰)

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