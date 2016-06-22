版本:
中国
时事要闻 | 2016年 6月 22日 星期三 13:07 BJT

日本称朝鲜发射导弹显示威胁升级

路透东京6月22日 - 日本防卫大臣中谷元表示，朝鲜周三发射的导弹中有一枚达到的高度超过了1,000公里(621英里)，表明朝鲜在开发中程弹道导弹(IRBM)方面取得了进展。

“我们不知道这是否算是成功，但朝鲜展示了IRBM方面的一些能力，”中谷元在东京对记者表示，“对日本的威胁增大。”

日本防卫省表示，周三上午朝鲜发射的第二枚导弹飞行了400公里(248英里)，最终坠入日本海。(完)

(编译 张涛；审校 张若琪)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐