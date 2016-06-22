日本称朝鲜发射导弹显示威胁升级

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透东京6月22日 - 日本防卫大臣中谷元表示，朝鲜周三发射的导弹中有一枚达到的高度超过了1,000公里(621英里)，表明朝鲜在开发中程弹道导弹(IRBM)方面取得了进展。
“我们不知道这是否算是成功，但朝鲜展示了IRBM方面的一些能力，”中谷元在东京对记者表示，“对日本的威胁增大。”
日本防卫省表示，周三上午朝鲜发射的第二枚导弹飞行了400公里(248英里)，最终坠入日本海。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。