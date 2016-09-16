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国际财经 | 2016年 9月 16日 星期五 12:49 BJT

日本三菱商事将通过要约收购持有连锁便利店Lawson多数股权

路透东京9月16日 - 日本三菱商事(8058.T)与连锁便利店Lawson(2651.T)周五宣布，前者将以要约收购方式增持后者股权，交易价值约为1,440亿日圆(14亿美元)。

三菱商事提出每股8,650日圆的收购报价，欲将在Lawson的持股比例从现在的33.47%提高到50.1%。三菱商事计划于1月启动收购。双方公司称，交易完成后Lawson仍作为一家上市公司。

三菱商事的报价比Lawson周三的收盘价高出17%。Lawson股价周四因相关报导上涨7%，预计三菱商事旗下庞大的食品加工和分销业务将提高Lawson的竞争力。(完)

(编译 王琛；审校 郑茵)

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