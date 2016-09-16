日本三菱商事将通过要约收购持有连锁便利店Lawson多数股权

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京9月16日 - 日本三菱商事(8058.T)与连锁便利店Lawson(2651.T)周五宣布，前者将以要约收购方式增持后者股权，交易价值约为1,440亿日圆(14亿美元)。
三菱商事提出每股8,650日圆的收购报价，欲将在Lawson的持股比例从现在的33.47%提高到50.1%。三菱商事计划于1月启动收购。双方公司称，交易完成后Lawson仍作为一家上市公司。
三菱商事的报价比Lawson周三的收盘价高出17%。Lawson股价周四因相关报导上涨7%，预计三菱商事旗下庞大的食品加工和分销业务将提高Lawson的竞争力。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。