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国际财经 | 2016年 5月 19日 星期四 09:32 BJT

日本官方称只有三菱汽车和铃木汽车违反燃油效率测试规定

路透东京5月18日 - 日本国土交通省一位官员周三在通报会上称，三菱汽车(7211.T)和铃木汽车(7269.T)是日本唯一使用不当燃油效率测试的汽车商。

该官员还称，国土交通省已经要求铃木汽车在5月31日之前提供更多信息。

铃木汽车周三表示，该公司使用了不符合日本规定的测试，但表示后来正确的测试表明，不需要修改燃油效率数据。

三菱汽车上月承认，至少对四款微型车的燃油效率数据作假。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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