日本官方称只有三菱汽车和铃木汽车违反燃油效率测试规定

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京5月18日 - 日本国土交通省一位官员周三在通报会上称，三菱汽车(7211.T)和铃木汽车(7269.T)是日本唯一使用不当燃油效率测试的汽车商。
该官员还称，国土交通省已经要求铃木汽车在5月31日之前提供更多信息。
铃木汽车周三表示，该公司使用了不符合日本规定的测试，但表示后来正确的测试表明，不需要修改燃油效率数据。
三菱汽车上月承认，至少对四款微型车的燃油效率数据作假。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。