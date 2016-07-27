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国际财经 | 2016年 7月 27日 星期三 12:11 BJT

日本财务省否认考虑发行50年期债券

路透东京7月27日 - 日本财务省称有关其考虑发行50年期公债的报导不实。稍早有媒体称，财务省拟利用日本央行宽松货币政策带来的超低利率，首度发行50年期债券。

“我们考虑发行50年期债券的消息不实，”财务省负责监督债券发行的部门周三对路透说。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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