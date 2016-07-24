日本财相麻生太郎称正密切关注中国经济及人民币

路透成都7月24日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，他正密切关注中国的经济，以及人民币的贬值。

麻生太郎在20国集团(G20)财长及央行总裁成都集会的首日后表示，他和美国财长雅各布·卢都一致认为，中国需要进行结构性改革，且人民币汇率需更加透明。

“雅各布·卢和我同意两点，一是中国需实施经济结构性改革，二是中国需提高人民币汇率机制的透明度。”麻生太郎称。

他表示他在G20会议中表示，全球经济持续温和复苏，但前景的下档风险及不确定仍存。

麻生太郎称，虽然新兴市场货币的跌势已经缓和，但自英国公投退欧后人民币进一步贬值，已跌回2010年6月时的水平。中国在当时推动增强汇率弹性。

“我(在G20会议)说我们需要关注中国经济未来走向，包括人民币。”他说。

麻生太郎表示，汇率过度波动和走势失序将损及经济，凸显其确保汇率和金融市场稳定的决心。

6月23日英国公投退欧引发避险日圆/美元激升至99日圆，促使日本当局口头警告投资人不要过速推升日圆。

麻生太郎称，“现在汇率已在106日圆附近趋稳。在这种情况下，我(周六稍早在与雅各布·卢的双边谈话中)并未对汇率发表评论。(完)