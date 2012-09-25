冈田克也或受命任日财务大臣--报导

路透东京9月25日电---日本产经新闻周二报导称,日本首相野田佳彦考虑任命自民党高级官员冈田克也为新财务大臣.

若被提名,负责福利和税改的内阁大臣冈田克也将取代安住淳出任财务大臣.

根据产经新闻未透露消息来源的报导,这将是野田最早在10月1日开始的内阁重组的一部分.

野田正在调整内阁和党内高级官员的职务,以迎接未来数月内可能进行的大选.(完)

--编译 许娜;审校 张荻

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