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时事要闻 | 2014年 4月 22日 星期二 09:51 BJT

日财务大臣称日美峰会将加强两国联盟关系

路透东京4月22日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，预期本周的峰会将使日美联盟关系得到加强。

“我预计本次峰会将使日美联盟得以加强，以进一步促进亚太地区的和平和繁荣，”麻生在内阁会议结束后向记者称。

美国总统奥巴马计划从周三到周五访问日本，期间将与日本首相安倍晋三举行峰会。(完)

(编译 许娜；审校 李爽)

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