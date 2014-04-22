日财务大臣称日美峰会将加强两国联盟关系

路透东京4月22日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，预期本周的峰会将使日美联盟关系得到加强。

“我预计本次峰会将使日美联盟得以加强，以进一步促进亚太地区的和平和繁荣，”麻生在内阁会议结束后向记者称。