日本政府月度经济评估不变 但认为企业信心有所恶化

雷诺汽车2016年汽车销量创纪录高位 预计将进一步增长
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透东京7月25日 - 日本政府7月维持对经济的评估不变，但称企业信心有所恶化；之前日本央行短观调查显示，由于日圆走强，4-6月季度的企业信心迟滞。
日本政府维持对出口和工业生产的评估不变，但有迹象显示，随着出口下滑，企业活动正在丧失动能。
总体而言，该报告不大可能减少经济的不确定性。政府正在起草财政支出刺激方案以提振经济增长，而外界对央行祭出更多宽松货币政策以提升通胀率的预期也在升温。
“经济仍在温和复苏，但在一些地区可以看到疲弱现象，”日本内阁府周一在月度经济评估报告中称。这一评估报告与上月相同。
内阁府称，日本企业对前景更加谨慎；而上月的评估则称，企业对前景看法有一些谨慎迹象。
日本央行本月初发布的短观调查显示，6月当季日本大型制造业信心与前季持平，但大型汽车业者信心下滑，预警海外需求可能疲弱。
日本央行的此项调查绝大部分是在英国公投脱欧之前进行的。部份分析师担忧在完全反映英退因素之后，日本企业信心可能进一步下降。
日圆兑美元今年迄今升值约13%，部份日本决策官员担心日圆续涨可能侵蚀出口商获利，而由此导致的进口物价下降则可能增添通缩压力。
据路透访问的多数分析师，日本央行预计本月稍晚放宽政策。分析师表示，日本将综合采取多种措施，再度尝试刺激疲弱的通胀。
三名政府消息人士上周对路透表示，政府当局正准备推出规模高达约20万亿日圆的支出方案。
然而，由于支出方案将分数年实施，分析师们担心其效果可能不彰。一些分析师也警告，着眼于刺激支出方案将分散当局对结构性改革的注意力。(完)
(编译 王颖/龚芳; 审校 张涛/王洋)
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