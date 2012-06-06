摩根大通调降2012年全球IT支出增幅预估

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透6月6日电---摩根大通证券调降对2012年资讯科技(IT)支出增长前景的预测,因为在欧洲及美国宏观经济不确定性升高之际,全球生产趋势及中国相关支出放缓.
摩根大通多位科技分析师调降全球IT支出增幅预估,由3.8%降至2.2%.
分析师调降多数IT硬体业者的营收增长预估,但平板电脑不在其中,调降主因是宏观经济下档风险疑虑升高.
软件业者增幅预估降至2.5%,先前预估5.5%.
"我们认为软件业者增长有35-40%面临风险,因受到经济风险的影响,欧洲、美国政府、及金融服务业减缓支出,"摩根大通证券分析师在客户报告中称.
分析师现在预测,IT服务业2012年将增长约1.3%,低於原先预测的3.1%.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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