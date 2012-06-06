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国际财经 | 2012年 6月 6日 星期三 18:37 BJT

摩根大通调降2012年全球IT支出增幅预估

路透6月6日电---摩根大通证券调降对2012年资讯科技(IT)支出增长前景的预测,因为在欧洲及美国宏观经济不确定性升高之际,全球生产趋势及中国相关支出放缓.

摩根大通多位科技分析师调降全球IT支出增幅预估,由3.8%降至2.2%.

分析师调降多数IT硬体业者的营收增长预估,但平板电脑不在其中,调降主因是宏观经济下档风险疑虑升高.

软件业者增幅预估降至2.5%,先前预估5.5%.

"我们认为软件业者增长有35-40%面临风险,因受到经济风险的影响,欧洲、美国政府、及金融服务业减缓支出,"摩根大通证券分析师在客户报告中称.

分析师现在预测,IT服务业2012年将增长约1.3%,低於原先预测的3.1%.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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