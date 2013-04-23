摩根大通及巴克莱并列OTC能源衍生品交易商龙头

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透纽约4月22日 - 根据一项新的调查显示，摩根大通(JPM.N)及巴克莱(BARC.L)去年并列能源衍生商品交易商龙头，首次明显领先高盛(GS.N)及摩根士丹利。
根据Greenwich Associates最新年度调查，在使用店头交易(OTC)衍生品为能源价格进行对冲避险的所有企业中，与摩根大通及巴克莱往来交易的企业比例各为39%。这项调查是在去年底进行，调查对象为全球276家企业财务专业人员。
高盛的渗透率为32%，低于2012年调查的41%，去年高盛与巴克莱并列第一。摩根士丹利在2013年调查的渗透率为30%，低于一年前的37%。
但高盛历史辉煌的大宗商品部门仍在一个领域称王：近60%的大宗商品投资人与高盛往来交易，比例低于一年前的63%。摩根大通则是由2012年的51%升至54%。
金属交易部分的排名与一年前变化不大，摩根大通仍强势稳坐龙头宝座。巴克莱名列第二。
花旗集团(C.N)是去年进步最大的二线大宗商品交易商，晋身成为大型美国能源交易商及全球金属交易商。它在全球能源避险交易的渗透率持稳于27%。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 白云)
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