摩根大通及巴克莱并列OTC能源衍生品交易商龙头

路透纽约4月22日 - 根据一项新的调查显示，摩根大通(JPM.N)及巴克莱(BARC.L)去年并列能源衍生商品交易商龙头，首次明显领先高盛(GS.N)及摩根士丹利。

根据Greenwich Associates最新年度调查，在使用店头交易(OTC)衍生品为能源价格进行对冲避险的所有企业中，与摩根大通及巴克莱往来交易的企业比例各为39%。这项调查是在去年底进行，调查对象为全球276家企业财务专业人员。

高盛的渗透率为32%，低于2012年调查的41%，去年高盛与巴克莱并列第一。摩根士丹利在2013年调查的渗透率为30%，低于一年前的37%。

但高盛历史辉煌的大宗商品部门仍在一个领域称王：近60%的大宗商品投资人与高盛往来交易，比例低于一年前的63%。摩根大通则是由2012年的51%升至54%。

金属交易部分的排名与一年前变化不大，摩根大通仍强势稳坐龙头宝座。巴克莱名列第二。

花旗集团(C.N)是去年进步最大的二线大宗商品交易商，晋身成为大型美国能源交易商及全球金属交易商。它在全球能源避险交易的渗透率持稳于27%。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 白云)

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