摩根大通重组带来巨亏的投资部门--《金融时报》

路透5月31日电---《金融时报》报导,摩根大通(JPM.N)正从深陷丑闻的首席投资办公室(CIO)中剥离"特殊投资集团(special investments group)",以重组在5月让摩根大通损失逾20亿美元的CIO部门.

报导援引知情人士称,特殊投资集团将纳入摩根大通的企业部门,且不得寻求更多投资机会.在CIO交易亏损事件中,特殊投资集团并未遭到影射.

报导提到,特殊投资集团所持资产包括无线互联网提供商LightSquared,後者已声请破产保护.

报导称,接替Ina Drew执掌CIO办公室的Matt Zames已决定,该部门应专注于资产负债管理的基本业务.报导并称,导致20亿美元亏蚀的奇异交易活动已经被禁止.

在摩根大通从业30年的资深人士Norma Corio将继续执掌特殊投资集团.(完)

--编译 肖群英;审校 王冠中

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。