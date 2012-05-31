摩根大通重组带来巨亏的投资部门--《金融时报》

欧洲央行执委劳滕施莱格认为法国不会退欧 欧股短期也不会暴跌
路透伦敦3月2日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周四称，她认为法国不会效仿英国退出欧盟，并且短期内欧洲股市不会暴跌。
路透5月31日电---《金融时报》报导,摩根大通(JPM.N)正从深陷丑闻的首席投资办公室(CIO)中剥离"特殊投资集团(special investments group)",以重组在5月让摩根大通损失逾20亿美元的CIO部门.
报导援引知情人士称,特殊投资集团将纳入摩根大通的企业部门,且不得寻求更多投资机会.在CIO交易亏损事件中,特殊投资集团并未遭到影射.
报导提到,特殊投资集团所持资产包括无线互联网提供商LightSquared,後者已声请破产保护.
报导称,接替Ina Drew执掌CIO办公室的Matt Zames已决定,该部门应专注于资产负债管理的基本业务.报导并称,导致20亿美元亏蚀的奇异交易活动已经被禁止.
在摩根大通从业30年的资深人士Norma Corio将继续执掌特殊投资集团.(完)
--编译 肖群英;审校 王冠中
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