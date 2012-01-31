摩根大通调降2012年基本金属价格预估

摩根大通周二下调2012年基本金属价格预估，因全球经济进展仍不畅，工业金属缺乏引燃价格涨势的需求“火花”。

* 今年价格涨势"不可持续"

* 2012年铜价预估下调1.8%至每吨8,594美元

* 黄金价格预估调降至每盎司1,844美元

路透上海1月31日电---摩根大通周二下调2012年基本金属价格预估,因全球经济进展仍不畅,工业金属缺乏引燃价格涨势的需求"火花".

"工业金属年内涨了10-15%.这种趋势不可维系,从近期消费角度来讲更是如此,"摩根大通的一份研究报告称.

该投行称,市场未免太过乐观看待中国货币政策微调对於推高金属需求的影响,而欧债危机则会抑制欧洲的金属需求.

"西方的需求...将被削弱,归咎於高负债、对运营资本的保守处理、以及某些国家近期的经济疲势,"摩根大通称.

摩根大通表示,中国第一季铜进口将会不振,因买家不愿追高.中国精炼铜消费在去年占全球比重约40%.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周五升至四个月高点每吨8,679.50美元.

中国12月进口的未锻造铜及铜材升至超过50万吨的纪录新高.

摩根大通调降2012年平均铜价预估1.8%至每吨8,594美元,并预期铜价在2012下半年恢复上涨前,将在7,200-7,500美元间波动.

摩根大通同时表示,今年铜供给缺口将达31.7万吨,随着供给增加,2013-15年间将转为供过於求.

**铝市场供应过剩**

其他金属方面,摩根大通将期铝价格预估下调7.3%,至每吨2,319美元;预计今年全球铝市场将因中国产能增加,而供应过剩约50万吨.

摩根大通称,若今年期镍产量大幅攀升,亦将导致镍市场供应过剩约54,000吨.该行将今年期镍价格的预估下调9.1%至每吨19,313美元.

在贵金属方面,摩根大通将今年现货金价格的预估下调1.4%至每盎司1,844美元,并将现货银下调7%至33.20美元.

摩根大通表示,"金价应会安然突破1,800美元,至1,850美元区域交投."(完)

--编译 艾茂林/张明钧/兰秀娟;审校 龚芳

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