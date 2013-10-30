摩根大通与政府130亿美元和解协议遇阻--消息

路透10月29日 -两位了解情况的消息人士周二表示，摩根大通(JPM.N)与美国政府达成的130亿美元初步和解协议遇到了一些障碍。该协议的目的是要了结联邦和各州政府针对该银行抵押贷款债券业务而展开的调查。

一位消息人士说，在周日晚间传阅的一份和解草案中，摩根大通希望通过这样一则条款，实际上要求除该行已经披露的加州检控方面的调查之外，结束针对其包装和销售抵押贷款相关证券的所有刑事调查。这位人士补充说，此前摩根大通已同意，和解协议不涉及一切刑事调查问题。

另一位消息人士说，在这个问题上似乎存在误解。

另外一项争执是摩根大通与美国联邦存款保险公司(FDIC)之间长期存在的分歧。双方对于摩根大通在金融危机期间因接手华互银行资产和债务而产生的法律责任也有不同看法。

摩根大通在金融危机最严重期间以19亿美元从FDIC手中买下华互银行，但拒绝赔偿投资者因购买华互抵押贷款证券而蒙受的损失。

路透在9月30日的独家新闻中曾报导，这一分歧威胁到初步协议的达成。

美国司法部寻求在和解协议中加入条款，禁止摩根大通将华互银行的负债推给FDIC。

熟悉谈判进展的一位人士称，摩根大通尚未同意这一条款。其并称，谈判并未因分歧而破裂，磋商仍在继续。

摩根大通表示，本月稍早已经拨备230亿美元用于支应法律事务，即便就抵押贷款调查达成和解，还将继续面对全球范围内十数项政府调查。

仅美国司法部就在针对该行展开多项调查，包括衍生品错误押注、是否为了业务而雇聘中国政府官员子女、以及是否参与操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)等等。

司法部曾牵头磋商，以解决多个州及联邦机构关于摩根大通，及其在金融危机期间所购企业的抵押贷款债券业务的调查。

上周五，联邦住房金融局不再等待和解协议的完成，单独与摩根大通签署了一项51亿美元的和解方案。(完)

(编译 郑茵/王兴亚；审校 侯向明/徐文焰)

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