摩根大通再度调降中国今年增长率至7.7%

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京6月7日电---摩根大通周四发布最新报告,调降中国2012年全年经济增速至7.7%,为过去一个月中第二次调降,指因担忧中国工业生产及内需持续疲弱,且外部风险正逐渐加剧.
摩根大通认为,今年财政政策将在中国稳增长举措中扮演更加活跃的角色,主要将支持基础设施建设及公共投资项目,并出台相关结构性减税及消费刺激政策.
而货币政策方面,除了采用调降存款准备金率等量化宽松措施,央行亦很可能在今年三季度下调贷款利率25个基点.
摩根大通上次是在5月11日将中国今年国内生产总值(GDP)增速估值由8.2%调低至8.0%.而中国政府年初设定的增长目标为7.5%.
"政府针对楼市及产能过剩领域出台的紧缩政策已开始奏效,但向消费驱动型增长模式转变、以及发展新兴战略产业,却无法一夜成型.这导致近期国内需求疲弱,并对短期经济增长带来巨大挑战",报告分析指出.
同时,疲弱的经济数据亦显示出中国经济正面临保增长的挑战.另外,欧元区经济可能将面临进一步下滑的风险,且美国三季度GDP增长目标遭遇下调,这些因素亦将导致中国的外贸形势更加严峻.
报告预计,中国5月宏观经济数据将维持疲弱.宽松政策的效果很可能将在6月数据上得以体现,且三季度效果将更加明显.
中国本周末将公布备受关注的5月通胀、工业生产、投资以及进出口等宏观经济数据.
中国4月进口增速接近零,工业增幅骤减至个位数,为2009年5月来最低;社会消费品零售总额亦创2006年11月以来新低.中国此前於5月18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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