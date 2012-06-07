摩根大通再度调降中国今年增长率至7.7%

路透北京6月7日电---摩根大通周四发布最新报告,调降中国2012年全年经济增速至7.7%,为过去一个月中第二次调降,指因担忧中国工业生产及内需持续疲弱,且外部风险正逐渐加剧.

摩根大通认为,今年财政政策将在中国稳增长举措中扮演更加活跃的角色,主要将支持基础设施建设及公共投资项目,并出台相关结构性减税及消费刺激政策.

而货币政策方面,除了采用调降存款准备金率等量化宽松措施,央行亦很可能在今年三季度下调贷款利率25个基点.

摩根大通上次是在5月11日将中国今年国内生产总值(GDP)增速估值由8.2%调低至8.0%.而中国政府年初设定的增长目标为7.5%.

"政府针对楼市及产能过剩领域出台的紧缩政策已开始奏效,但向消费驱动型增长模式转变、以及发展新兴战略产业,却无法一夜成型.这导致近期国内需求疲弱,并对短期经济增长带来巨大挑战",报告分析指出.

同时,疲弱的经济数据亦显示出中国经济正面临保增长的挑战.另外,欧元区经济可能将面临进一步下滑的风险,且美国三季度GDP增长目标遭遇下调,这些因素亦将导致中国的外贸形势更加严峻.

报告预计,中国5月宏观经济数据将维持疲弱.宽松政策的效果很可能将在6月数据上得以体现,且三季度效果将更加明显.

中国本周末将公布备受关注的5月通胀、工业生产、投资以及进出口等宏观经济数据.

中国4月进口增速接近零,工业增幅骤减至个位数,为2009年5月来最低;社会消费品零售总额亦创2006年11月以来新低.中国此前於5月18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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