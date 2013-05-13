摩根大通料中国维持中性货币政策 短期不会减息

中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行

路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。