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财经视点 | 2013年 5月 13日 星期一 18:50 BJT

摩根大通料中国维持中性货币政策 短期不会减息

路透香港5月13日 - 摩根大通中国区全球市场业务主席李晶周一称，预料中国维持中性货币政策，短期不会有减息或者下调存款准备金率的动作。

中国4月制造业PMI反季节回落且逊于市场预期，预示中国经济复苏乏力，部分分析意见认为未来中国宏观政策或有放松压力。

摩根大通的李晶在记者会上称，现时并非调整利率的合适时机，因为中国的流动性非常充裕，减息反会刺激流动性进一步增大，令投资效率问题恶化。

“我担心的不是中国经济增长放慢，而是流动性非常充裕的同时，经济增速却令人失望。”她说，投放大量金钱却无法令到经济加快增长，显示出投资效率落后。

她认为，中国必须解决产能过剩问题，以提升投资效率。

中国人民银行此前公布，4月末广义货币供应量(M2)同比增长16.1%，高于路透调查中值15.5%，创下自2011年3月以来的高点。4月社会融资规模为1.75万亿元，同比多增7,833亿元。

李晶称，预期第二季中国经济稳定，惟不会出现强劲反弹，因为新一轮调控政策的执行将会打击房产销售表现，并影响消费信心。

她并称，中国国内股市目前仍处于熊市，尚要经过一段时间市场气氛才能逆转，投资者对于A股持谨慎态度，不过从估值层面来说，A股十分吸引，下一步要看A股市场能否抵御恢复新股发行带来压力。（完）

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)

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