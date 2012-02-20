中国4月料继续下调存准--摩根大通

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透北京2月20日电---摩根大通周一发布研究报告称,中国央行于周末宣布下调存款准备金率,反映未来通胀压力仍会下降,预计今年监管层仍会以数量型工具为主,维持温和放松的政策基调.
摩根大通预计,2012年中国料下调存款准备金率3-4次,每次0.5个百分点,下一次下调可能出现在4月份.但预计今年全年都不会出现降息.
"存准率下调从1月份推迟到现在,是想在货币政策放松的尺度和节奏方面控制住市场预期.降准推迟和1月新增贷款低於预期,都起到了给市场预期降温的作用."报告写道.
中国人民银行将自24日(周五)起下调存款准备金率0.5个百分点,为最近三个月来第二度下调.专家表示,此次下调晚于市场预期,体现中国经济"稳中求进"的政策基调,预计接下来货币政策会逐步放松,存准率仍有下调空间.
摩根大通并预计,2月份中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将会继续放缓至3.6%,这也是从前年10月份以来首次回落到4%下方.预计今年全年中国CPI增幅将回落至3.1%.
中国1月CPI同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.中国去年全年CPI同比上涨5.4%,高於年初设定的4%目标.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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