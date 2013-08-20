摩根大通上调中国股市评级

雄安新区未来10-20年投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币--大摩
路透上海4月7日 - 国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区，承接北京的“非首都”功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10-20年雄安新区吸纳的投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币。
路透孟买8月20日 - 摩根大通将印度股市的评级从“加码”下调至“中性”，称因印度收支紧张；但同时把中国股市的评级从“减码”上调至“中性”。
花旗银行将印度指标股指.BSESN的目标价位从20,800点下调至18,900点，并称尽管印度央行自7月中旬以来采取了措施，但印度卢比仍在下跌，不确定性有所升温。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
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路透纽约4月5日 - 根据普华永道(PwC)一项新的研究报告，在接下来的三至五年，全球大型金融机构可能有24%的营收被金融科技企业抢走。
路透4月5日 - 瑞银下调对今明两年的黄金价格预估，目前预测2017年和2018年黄金均价分别为每盎司1,300美元和1,325美元，均低于此前预估的1,350美元和1,450美元。