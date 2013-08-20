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财经视点 | 2013年 8月 20日 星期二 12:54 BJT

摩根大通上调中国股市评级

路透孟买8月20日 - 摩根大通将印度股市的评级从“加码”下调至“中性”，称因印度收支紧张；但同时把中国股市的评级从“减码”上调至“中性”。

花旗银行将印度指标股指.BSESN的目标价位从20,800点下调至18,900点，并称尽管印度央行自7月中旬以来采取了措施，但印度卢比仍在下跌，不确定性有所升温。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)

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