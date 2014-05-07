摩根大通将关闭外国现任及前任官员账户--金融时报

路透5月6日 -英国金融时报周二报导称，摩根大通(JPM.N)将关闭外国政府现任及前任官员的账户，试图避免与之相关的合规成本。

报导称，该禁令涉及3,500个账户，哥伦比亚前财长Jose Antonio Ocampo对此向消费者监管机构投诉，指这是歧视行为。

根据报导，摩根大通称由于合规成本增加，其将关闭外国官员在大通银行的账户并停止其信用卡。银行业者有义务对“与政治有关联人士”的账户进行额外审查。

Ocampo是一位经济学家，曾被提名出任世界银行行长。金融时报称，他已经致信美国消费者金融保护机构(CFPA)，称他成为歧视行为的受害者。

报导引述一位知情人士称，该禁令不适用于摩根大通面向富裕客户的私人银行。

在美国常规工作时间以外，路透尚未立刻联系上摩根大通发言人Brian Marchiony就此报导置评。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。