摩根大通将关闭外国现任及前任官员账户--金融时报

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透5月6日 -英国金融时报周二报导称，摩根大通(JPM.N)将关闭外国政府现任及前任官员的账户，试图避免与之相关的合规成本。
报导称，该禁令涉及3,500个账户，哥伦比亚前财长Jose Antonio Ocampo对此向消费者监管机构投诉，指这是歧视行为。
根据报导，摩根大通称由于合规成本增加，其将关闭外国官员在大通银行的账户并停止其信用卡。银行业者有义务对“与政治有关联人士”的账户进行额外审查。
Ocampo是一位经济学家，曾被提名出任世界银行行长。金融时报称，他已经致信美国消费者金融保护机构(CFPA)，称他成为歧视行为的受害者。
报导引述一位知情人士称，该禁令不适用于摩根大通面向富裕客户的私人银行。
在美国常规工作时间以外，路透尚未立刻联系上摩根大通发言人Brian Marchiony就此报导置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。