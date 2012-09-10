摩根大通下调中国三季度GDP增速至7.4%

路透北京9月10日电---中国8月宏观数据公布後,投资银行摩根大通在表示,鉴於中国经济面临的短期挑战,下半年经济增长持续疲软,将三季度国内生产总值(GDP)同比增速预估自7.6%调降至7.4%.

摩根大通并将四季度同比增速自7.5%下调至7.3%,今明两年全年的预估则分别下调至7.6%(原为7.7%)和8.3%(原为8.5%).

摩根大通称,8月数据暗示,经济增长动能短期面临下行风险.尽管5月以来政策加快放松,在基建、铁路、环保和清洁能源上的公共投资加快,但其影响似乎不大,且为制造业和出口短期内的持续疲软所抵消.

中国近期加快政策放松步伐.国家发改委上周两日之内集中批复多项城轨、公路建设、市政类等项目,总投资规模将超过1万亿元人民币.

摩根大通认为,增加公共投资有助於支持经济增速回升,但此次效应应较温和.主要原因是融资压力.目前财政收入增长放慢,土地出让收入前七个月下降27%.而2008-09年的经验亦让政府在放松政策上更加谨慎.而且,避免房价反弹是中央的首要任务之一,这也会制约公共投资的规模.

在财政政策方面,摩根大通预计在推进公共投资的同时,未来还会进行结构性减税,并鼓励民间投资.值得注意的是,最近浙江和广东省已开始采取类似行动.浙江在8月23日向民间资本招商推介441个项目,总投资达1.18万亿元;广东则在9月3日和6日向民间资本宣布182个项目,总计5,040亿元.项目涵盖多个行业,包括交通、新能源、基建等.

对於周一稍早公布的贸易数据,摩根大通指出,短期外需风险仍存.欧元区主权债务危机依然存在不确定性,全球经济在今年下半年可能低位持稳.外部状况低迷将持续令中国出口承压.预计今年剩余时间,人民币/美元汇率基本持稳,年底约在6.35.

中国经济仍挣扎于增速放缓的泥沼.继周日不尽人意的工业生产和投资数据後,最新公布的疲弱贸易数据再度证实,三季度要想实现经济探底回升恐怕难度较大;而在稳投资的同时,业界呼吁还需出台更多举措稳外贸. (完)

--发稿 宿泱韫;审校 黄凯

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