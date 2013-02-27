摩根大通2013年拟在消费者银行部门最多裁员4,000人

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透纽约2月26日 - 摩根大通(JPM.N)计划今年在消费者银行部门裁员3,000-4,000人,约为员工总数的1.5%,以改善分支机构的获利.
该公司发言人Kristin Lemkau表示,裁员将主要通过人员自然缩减的方式进行.摩根大通的分支机构有63,500名员工,约占员工总数的四分之一.
摩根大通是少数几家仍在扩大业务网络分支的美国大银行之一,但为了改善获利,该行计划减少处理日常交易的柜员人数,同时增加能带来收入的理财等产品和服务的销售人员.
该行消费者银行业务主管Ryan McInerney在一场面向投资者的报告中称,这样做的净效应是在2015年底之前将每个分支的员工数减少20%.
摩根大通周二曾表示,计划2014年前将抵押贷款业务的职位裁减13,000至15,000个.
截止2012年底,摩根大通有5,614个分支机构.其表示,计划每年将业务网点增加约100个.该行在美国的业务分支规模仅次于富国银行(WFC.N).(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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