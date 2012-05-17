摩根大通因交易巨亏遭股东起诉

2012年5月14日拍摄的照片显示摩根大通位于纽约的总部。 REUTERS/Eduardo Munoz

路透纽约5月16日电---摩根大通(JPM.N)周三收到两起股东诉讼,指控该行及其管理层过度冒险,导致了至少20亿美元交易亏损.

摩根大通发言人拒绝对这两起诉讼置评.

其中一份诉状写道:"该公司没有披露,这些损失源於其允许采用的风险模型在投资者不知情的情况下发生明显改变,同时公司内部一个号称起降低风险作用的部门也偷偷转换成高风险短线交易部门,从而导致公司暴露在巨亏之下."

加州股东James Baker的这份诉状还代表摩根大通对首席执行官迪蒙、首席财务官Douglas Braunstein和董事会成员提起派生诉讼.

该诉状指控摩根大通被告人违背信托责任,浪费公司资产并有不当利得.

另外一份诉状来自代表普通股股东的Saratoga Advantage Trust,指控迪蒙与Braunstein在2012年4月13日业绩电话会议上,对投资者做出"重大错误性和误导性声明并渎职".(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

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