摩根大通接近就马多夫一案达成20亿美元的和解

路透1月5日 -纽约时报援引知情人士的消息报导，摩根大通(JPM.N)正接近与联邦当局达成20亿美元金额的和解，以解决对该行在马多夫(麦道夫)庞氏骗局一案中存在过失的怀疑。

纽约时报称，这项民事与刑事和解还涉及一项延期诉讼协议，只要摩根大通承认政府起诉的行为属实并加以改正，起诉将暂时中止。

根据和解协议，摩根大通将向曼哈顿的起诉方支付逾10亿美元，剩下的罚金将支付给美国通货监理局(OCC)及财政部旗下调查该行防控洗钱行为的部门。

纽约时报称，政府计划将部分罚金用于赔偿马多夫案的受害者。

摩根大通发言人Joseph Evangelisti拒绝就纽约时报的报导置评。(完)

(编译 王洋; 审校 隋芬)

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