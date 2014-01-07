摩根大通官员不会因马多夫一案受罚--WSJ

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透1月7日 -华尔街日报援引知情人士消息报导称，根据摩根大通(JPM.N)正与联邦当局谈判的和解方案，该行官员将不会受到处罚。该和解旨在解决对摩根大通在马多夫(麦道夫)庞氏骗局一案中存在过失的怀疑。
媒体周一报导称，摩根大通接近敲定与司法部价值20亿美元的和解案。华尔街日报称所有罚金将由该行支付，而非由个人承担。如欲查看报导原文，请点选(link.reuters.com/vyw75v)
由于时值美国非工作时间，路透无法立即联系到摩根大通置评。
马多夫被判在2009年欺骗数以千计的投资者，并正在服150年的徒刑。摩根大通被控忽视了马多夫业务为骗局的警告信号，通常这是为了从该行提供的服务中赚取更多费用和佣金。(完)
(编译 朱晓军；审校 隋芬)
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