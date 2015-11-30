摩根大通今年分红池或与去年大致相当--彭博

路透11月29日 - 据彭博引述知情人士的报导称，摩根大通(JPM.N) (JPM.N)提供给银行家和交易员的分红池(bonus pool)与2014年基本差不多。

据彭博报导，摩根大通已经告知其顶级经理公司的初步决定，但有可能还会随着12月份的交易情况而有所改变。(bloom.bg/1Xqutr6)

由于在正常工作时间之外，路透无法立即联系到摩根大通置评。

目前正值美国监管机构将在短期内逐渐敲定有关银行分红的相关规定。

高盛(GS.N)等其他美国的银行也已经公布了分红计划，随着交易收入锐减，其分红较去年削减多达16%。

由于相关规定趋严迫使薪资结构调整，欧洲的银行家也面临着分红减少。英国国家统计局(ONS)数据显示，英国金融业分红下降了10%至136亿英镑(204.4亿美元)，较2008年峰值减少了四分之一以上，但仍较所有行业的平均水平高出七倍以上。

德意志银行(DBKGn.DE)首席执行官克莱恩(John Cryan)上周表示，即便是在金融危机之后，银行家们得到的薪酬依然过高，他倾向于予以追回。(完)