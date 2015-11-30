摩根大通今年分红池或与去年大致相当--彭博

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透11月29日 - 据彭博引述知情人士的报导称，摩根大通(JPM.N) (JPM.N)提供给银行家和交易员的分红池(bonus pool)与2014年基本差不多。
据彭博报导，摩根大通已经告知其顶级经理公司的初步决定，但有可能还会随着12月份的交易情况而有所改变。(bloom.bg/1Xqutr6)
由于在正常工作时间之外，路透无法立即联系到摩根大通置评。
目前正值美国监管机构将在短期内逐渐敲定有关银行分红的相关规定。
高盛(GS.N)等其他美国的银行也已经公布了分红计划，随着交易收入锐减，其分红较去年削减多达16%。
由于相关规定趋严迫使薪资结构调整，欧洲的银行家也面临着分红减少。英国国家统计局(ONS)数据显示，英国金融业分红下降了10%至136亿英镑(204.4亿美元)，较2008年峰值减少了四分之一以上，但仍较所有行业的平均水平高出七倍以上。
德意志银行(DBKGn.DE)首席执行官克莱恩(John Cryan)上周表示，即便是在金融危机之后，银行家们得到的薪酬依然过高，他倾向于予以追回。(完)
(编译 孙国玉；审校 戴素萍)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。