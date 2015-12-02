摩根大通位居投行业务营收榜首 得益于企业并购猛增--调查

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透伦敦12月2日 - 研究机构Coalition周三公布的调查显示，摩根大通(JPM.N)高居投行业务营收榜首，今年迄今为止达182亿美元，得益于企业并购业务猛增。
根据研究机构Coalition第三季的统计，摩根大通获利较上年同期增长6.4%，当时其获利为171亿美元。
该机构发现，这意味着摩根大通再次超越高盛(GS.N)成为收入最高的投行。
德意志银行(DBKGn.DE)是前五家投行中唯一的一家欧洲银行，与花旗(C.N)并列第三。摩根士丹利(MS.N)和美银美林(BAC.N)并列第五。
在投行业务方面，摩根大通的固定收益、外汇和大宗商品(FICC)和投资银行业务(IBD)排名第一，收入分别为88亿和49亿美元。IBD包括并购、债务和证券资本市场。
摩根士丹利以53亿美元位居证券业务收入榜首，其后为高盛。
该调查称，投行业务营收得益于企业并购活动猛增。(完)
(翻译 张荻；审校 孙茉莉)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
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