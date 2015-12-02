摩根大通位居投行业务营收榜首 得益于企业并购猛增--调查

路透伦敦12月2日 - 研究机构Coalition周三公布的调查显示，摩根大通(JPM.N)高居投行业务营收榜首，今年迄今为止达182亿美元，得益于企业并购业务猛增。

根据研究机构Coalition第三季的统计，摩根大通获利较上年同期增长6.4%，当时其获利为171亿美元。

该机构发现，这意味着摩根大通再次超越高盛(GS.N)成为收入最高的投行。

德意志银行(DBKGn.DE)是前五家投行中唯一的一家欧洲银行，与花旗(C.N)并列第三。摩根士丹利(MS.N)和美银美林(BAC.N)并列第五。

在投行业务方面，摩根大通的固定收益、外汇和大宗商品(FICC)和投资银行业务(IBD)排名第一，收入分别为88亿和49亿美元。IBD包括并购、债务和证券资本市场。

摩根士丹利以53亿美元位居证券业务收入榜首，其后为高盛。

该调查称，投行业务营收得益于企业并购活动猛增。(完)