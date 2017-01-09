印尼禁止摩根大通参与该国下轮美元伊斯兰债券发售--官员

路透雅加达1月9日 - 印尼财政部一位官员周一称，印尼已禁止投行摩根大通(JPM.N)递交针对该国下一轮美元伊斯兰债券(sukuk)发售的承销提案。

“重点是(摩根大通)将不能再与政府合作，”印尼财政部财政政策主管Suahasil Nazara称。

摩根大通2016年11月将印尼股票评级从“加码”降至“减码”。

汤森路透旗下IFR周一写道，印尼政府已要求其他银行在周四前递交针对拟议美元伊斯兰债券发售的提案。(完)