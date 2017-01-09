印尼禁止摩根大通参与该国下轮美元伊斯兰债券发售--官员

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透雅加达1月9日 - 印尼财政部一位官员周一称，印尼已禁止投行摩根大通(JPM.N)递交针对该国下一轮美元伊斯兰债券(sukuk)发售的承销提案。
“重点是(摩根大通)将不能再与政府合作，”印尼财政部财政政策主管Suahasil Nazara称。
摩根大通2016年11月将印尼股票评级从“加码”降至“减码”。
汤森路透旗下IFR周一写道，印尼政府已要求其他银行在周四前递交针对拟议美元伊斯兰债券发售的提案。(完)
(编译 刘秀红；审校 艾茂林)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。