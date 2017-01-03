（更正）摩根大通给予印尼股票“减码”评等 遭当局惩处

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
(更正：因英文原文有误，标题及第一、第五段改为印尼“股票”，非印尼“公债”)
路透雅加达1月3日 - 印尼财政部一名高阶官员周二表示，摩根大通(JPM.N)研究部门建议客户降低对印尼股票的曝险，当局已对其进行惩处。
“在我们进行全面的检视过后，我们表示不再需要使用摩根大通作为(债券)初级市场交易商及收款行(perception bank)，”印尼财政部财政政策主管Suahasil Nazara表示。
根据2006年的一项行政命令，收款行是由财政部指定收取与进口无关的国家岁入移转款项的银行，包括税负、国内货物税、以及非税金岁入款等。
Nazara称，对摩根大通的惩处已经生效。
Nazara表示，之所以做出此决定，是因为摩根大通11月发布一份报告，当中将印尼的评等降为“减码”，原为“加码”。
这位官员称，摩根大通的分析“毫无道理”，因为该行给予巴西“中性”评级，高于印尼，而他认为印尼的政治局势比巴西要稳定。
“我们已经要求他们对评估进行澄清。他们向我们做出了解释，但我们认为，他们给出的理由不可信。并不是说我们认为自己有多了不起，而是对自身和其他国家的经济状况有一个对比，”Nazara说。
“我们的想法是，如果你在印尼做生意，那就要拿出一个保持稳定的态度。不要为了创造业务而制造不必要的波动，”他补充说。
摩根大通一位发言人周二称，公司在印尼的业务照常运作。“我们客户受到的影响非常小，我们继续与财政部合作，一起来解决问题，”她在电子邮件中称。(完)
(编译 张明钧/艾茂林; 审校 刘秀红/王颖)
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路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。