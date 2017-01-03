（更正）摩根大通给予印尼股票“减码”评等 遭当局惩处

(更正：因英文原文有误，标题及第一、第五段改为印尼“股票”，非印尼“公债”)



路透雅加达1月3日 - 印尼财政部一名高阶官员周二表示，摩根大通(JPM.N)研究部门建议客户降低对印尼股票的曝险，当局已对其进行惩处。

“在我们进行全面的检视过后，我们表示不再需要使用摩根大通作为(债券)初级市场交易商及收款行(perception bank)，”印尼财政部财政政策主管Suahasil Nazara表示。

根据2006年的一项行政命令，收款行是由财政部指定收取与进口无关的国家岁入移转款项的银行，包括税负、国内货物税、以及非税金岁入款等。

Nazara称，对摩根大通的惩处已经生效。

Nazara表示，之所以做出此决定，是因为摩根大通11月发布一份报告，当中将印尼的评等降为“减码”，原为“加码”。

这位官员称，摩根大通的分析“毫无道理”，因为该行给予巴西“中性”评级，高于印尼，而他认为印尼的政治局势比巴西要稳定。

“我们已经要求他们对评估进行澄清。他们向我们做出了解释，但我们认为，他们给出的理由不可信。并不是说我们认为自己有多了不起，而是对自身和其他国家的经济状况有一个对比，”Nazara说。

“我们的想法是，如果你在印尼做生意，那就要拿出一个保持稳定的态度。不要为了创造业务而制造不必要的波动，”他补充说。

摩根大通一位发言人周二称，公司在印尼的业务照常运作。“我们客户受到的影响非常小，我们继续与财政部合作，一起来解决问题，”她在电子邮件中称。(完)

(编译 张明钧/艾茂林; 审校 刘秀红/王颖)