摩根大通忍痛出售优质投资 弥补“伦敦鲸”交易巨亏

2012年5月14日拍摄的摩根大通位于纽约的总部。摩根大通因“伦敦鲸”造成交易巨亏之後，为了拉抬获利，已卖掉估价值约250亿美元盈利证券，为交易付出更多代价。 REUTERS/Eduardo Munoz

* 摩根大通出售约250亿美元证券

* 出售资产改善营收,预计产生3.8亿美元税金

* 不清楚还会再出售多少资产

路透纽约5月28日电---摩根大通(JPM.N)因"伦敦鲸"造成交易巨亏之後,为了拉抬获利,已卖掉估价值约250亿美元盈利证券,为交易付出更多代价.

摩根大通执行长迪蒙本月稍早表示,出售公司债和其他证券获利10亿美元,将有助於弥补超过20亿美元的交易亏损.如此一来,摩根大通第二季获利受创程度不会那麽大.

不过,从摩根大通投资组合的其他资产卖掉赚钱的证券,将产生利得税,而且还损失了证券未来的潜在收益,因此增加了成本.

分析师称,出售的收益可能折合每股盈余0.16美元,约占摩根大通第二季获利的五分之一.但该交易并未给投资者创造新价值,只是把证券收益从财务报表中的一个地方转移到另一个地方而已.

"他们实际上做了两个愚蠢的决定,"咨询顾问和美国证券交易委员会(SEC)前首席会计师Lynn Turner表示.Turner认为,第一个是以他们不太懂的衍生品冒险.

"第二个是卖掉难以替代的高收益资产,"Turner又称.在低利率环境下,摩根大通很难用出售这些证券获得的现金创造一样多的收益.

迪蒙在5月10日首次透露这些证券出售,当时他公布摩根大通伦敦办公室及交易员Bruno Iksil造成的衍生品交易损失.由於Iksil建立了庞大交易部位规模,他被债信市场封上"伦敦鲸"外号.迪蒙指出,摩根大通可以透过出售一系列债务证券,再获利80亿美元.

目前仍不清楚摩根大通何时出售了这些证券,而该行也未详细说明其出售证券的价值.有监于这批出售的缺点,目前也不清楚摩根大通还会出售多少资产来提振第二季获利.肯定的是,该行可能有更多的理由进行资产出售,而这些出售既不违法,也不会损及该行的稳定.

除了公司公开声明外,摩根大通发言人不愿进一步发表评论.

**3.8亿美元税金**

然而,基於揭露资讯显示,该行以往出售这类证券的实现获利不到4%,根据路透就该行操作的分析,摩根大通应该必须出售250亿美元的证券,才能取得10亿美元获利.

若以摩根大通向分析师说明时采用的38%利得税率计算,实现这笔获利将带来3.80亿美元的成本.如此一来,净获利将剩下6.20亿美元,或每股0.16美元.

在出售之前,这些收益应该是以帐面获利列在摩根大通的资产负债表中.但当摩根大通卖掉并实现获利後,就会移至损益表的获利项目.

FBR Capital Markets的分析师Paul Miller表示,摩根大通应该放弃出售资产,直接承担获利下滑的痛楚.

迪蒙也曾表示,他不太想获利了结好的投资.他在5月10日向分析师讲话时,也提出到了卖掉这些证券的税项议题.

"我们可以实现一部分获利,用来冲销这笔亏损,"他说."但从税负的角度来看,这通常不太划算,因此我们对於了结获利相当审慎."

然而,摩根大通也有交出强劲获利成绩的压力.其股价已较公布交易损失前一天的水准下跌18%,周五收在33.50美元.

根据汤森路透I/B/E/S调查分析师的结果显示,目前预估摩根大通第二季每股获利0.90美元,低於公布交易损失前预估的每股1.24美元,以及摩根大通上年同期的每股获利1.27美元.

**亏损可能扩大**

迪蒙并未说明是谁决定出售这些证券.他也没有说明,是否在做出这个决定後,他才得知衍生品亏损可能超过30亿美元,而且还在4月13日对分析师说,衍生品交易发生问题的报导是"过度渲染".

此外,摩根大通的亏损可能会扩大,进而使得摩根大通继续出售证券的压力升高.部分分析师表示,亏损总额可能超过50亿美元,因这些问题交易所在的信用衍生品市场交投清淡,且目前价格对摩根大通不利.

SEC前首席会计师Turner表示,金融业过去也有过银行出售优良资产来对冲亏损的时期.在1980年代美国储贷危机时曾发生过,後来因监管趋严和亏损减少而降温,在这波最新的金融危机中又再次出现.

但这代价相当大.Oppenheimer & Co的分析师Chris Kotowski表示,在摩根大通关於最新亏损的声明中,迪蒙审慎地强调税金增加的坏处.

"我认为他试着要告诉大家,'别预期我们会冲销所有的亏损,'"Kotowski说.(完)

--编译 李春喜/王冠中;审校 蔡美珍

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