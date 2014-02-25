摩根大通调降2014年获利目标 并拟净裁员5千人

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
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路透2月25日 - 美国最大银行摩根大通(JPM.N)周二表示，调降2014年获利目标并计划裁员。
该行在其年度投资者日会议中，宣布把有形普通股本回报率目标从16%下调至15-16%。
在本次会议上，财务长Marianne Lake表示，在利率正常化之后，摩根大通年度获利可能达到270亿美元。该行公布2013年净利为180亿美元，但Lake表示，不计那些较大的一次性项目，其核心业绩为230亿美元。
在谈及摩根大通将来回购股票的意向时，Lake表示该公司相信其目前股价要比“理论价值”低20%。她还称，公司相信将能够产生足够的额外资本，从而不必再增加缓冲资本就能够符合监管要求。
摩根大通还表示，预计2014年员工总数将减少5,000人降至26万人。公司将会裁减房屋贷款部门的大约6,000个全职和合同工作岗位，以及分支和信用卡网络部门的2,000个岗位。同时，该行预计在合规等领域增设3,000个控制职能岗位。
摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在会议前对记者表示，这些调整是公司随着业务转型而必须不断进行整顿的一部分。
“你一直在随机应变，这就是商业，”迪蒙说。“很明显，某些业务的员工数量在减少。这就是人生。”
抵押贷款事业新宣布的裁员行动，导致该业务裁减人数高达1.7万人，而原先预定完成时程是在2014年底之前。包括富国银行(WFC.N)、美国银行(BAC.N)等许多大型银行业者都持续裁减抵押贷款业务人力，因2013下半年利率升高，难以吸引持有房产者进行再融资。
摩根大通2013年抵押贷款业务量下滑8%至1,660亿美元，但再融资业务下滑的速度是其三倍。
该业务疲软态势将延续至今年，抵押贷款事业主管Kevin Watters在会议上表示，该事业2014年将出现税前净损。
各分支机构及信用卡网络的裁员人数也高于2013年宣布的4,000人。
摩根大通消费性银行业务主管Gordon Smith在会议上表示，他预期2015年各分行员工总数将较2011年减少20%。
摩根大通股价收盘下跌1.72%至57.03美元。(完)
(编译 李爽/王兴亚/张明钧; 审校 孙茉莉/徐文焰/戴素萍)
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