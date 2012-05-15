受交易巨亏冲击 摩根大通首席投资官将退休

* 摩根大通称任职30年的Ina Drew将退休

* 衍生品交易亏损导致她的离任

* Matt Zames将接任Drew的职位

* Mike Cavanagh将督查亏损处理工作

* CEO迪蒙及专家称损失或超30亿美元

路透伦敦/纽约5月14日电---摩根大通(JPM.N)周一表示,掌管对冲交易的部门主管将退休,这是该投行公布令人震惊的交易亏损後首名受冲击的员工.专家称该行损失或超30亿美元.

白宫趁机再次呼吁收紧对大银行的监管,并证实美国证券交易委员会(SEC)正对损失进行调查.此次亏损事件让摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)的声誉沾上污点.

摩根大通表示,现年55岁的首席投资官Ina Drew已决定"从这家公司退休",她是摩根大通薪水最高的管理层之一.精通高风险金融押注的交易员Matt Zames将接任,他曾受聘于长期资本管理公司(Long-Term Capital Management , LTCM),该支对冲基金1998年的倒闭差点掀起一场全球性危机.Zames长期被视为迪蒙的接班人.

摩根大通的声明并未涉及Drew的两名下属.一名是涉及这些交易的驻伦敦交易员Achilles Macris,今年50岁.另一名是Javier Martin-Artajo,知情人士称其即将辞职.路透获得Zames给员工的备忘录显示,其中仅提到Macris将会"移交他的...责任."

"公司在过去几天为纠正错误采取了各种努力,我为此感到骄傲,今天很高兴加入首席投资办公室(Chief Investment Office)与忘我工作的员工们一道努力,"Zames写道.

摩根大通还宣布,资金及证券服务部门(Treasury & Securities Services)执行长Mike Cavanagh将领导一个管理团队,负责监督对此项亏损的应对工作.

摩根大通股票周一在纽约证交所收跌3.2%,报35.79美元.自亏损消息披露以来,该股跌幅已逾12%,市值蒸发约188.4亿美元.评级机构穆迪周一警告称,此项交易亏损对其债券持有人亦构成"负面信用影响".

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**监管失察**

一位曾在摩根大通管理自营交易账户的对冲基金经理表示,该银行对外承诺降低风险,但内部交易部门之间往往是独立操作,只有银行少数最高层的管理人员才知晓其广泛而复杂的曝险情况.

"该部门(首席投资办公室)与自营交易部门完全脱节,截然分开.就这一点来说,我们完全不知道他们的自营账户的情况,而他们对我们也一无所知."这位基金经理说.

巨额亏损已令摩根大通在风险管理上的声誉蒙尘,并且让反对加强监管的迪蒙置身在聚光灯下.迪蒙定於周二在摩根大通年会上发表讲话.

迪蒙已经表示,对监管部门审查亏损持开放态度.白宫周一证实,已经展开审查.

美国财政部官员表示,金融稳定监督委员会(Financial Stability Oversight Council)尚未开会讨论此事,也无此计划.参议院金融委员会周一表示,拟于未来数周就华尔街改革召开听证会,期间将可能就摩根大通亏损问题向美国监管部门施压.

不过,在美国一些官员进行反思之际,欧洲监管机构言辞尖锐地批评迄今为止的疏漏.

"该问题不仅凸显出风险管理失灵...还可能引发对外部监管的质疑,"欧盟金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)在声明中称,"必须加强内部和外部控制.监管者需要在此方面具有前瞻性."

金融危机期间,摩根大通经过数宗并购而扩张.美联储那时起已经增加派驻该行的人手.但迄今尚不清楚这些监管人员是否发现该行从事某些高风险活动.美联储拒绝评论何时获悉有问题存在,或者是否对摩根大通发出警示.弄清楚这些将可能需要一段时间.

摩根大通形容Drew的继任者Zames,是一位"世界级的风险管理大师."

在2004年加入摩根大通前,Zames在瑞士信贷第一波士顿的利率部门负责自营交易,再之前在摩根士丹利从事交易工作.他在2009年摩根大通重组投行业务时,出任固定收益部门的联席负责人.

华尔街日报去年夏天列出可能成为迪蒙接班人的摩根大通资深管理层人士,多在45岁上下.Zames是其中一位.(完)

--编译 梁睿雪/郑茵/王兴亚;审校 程琳/沈以文

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