摩根大通对冲策略失误 交易亏损至少20亿美元

资料图片显示摩根大通位于伦敦的欧洲总部。摩根大通周四表示，因对冲策略失误遭受至少20亿美元的交易亏损。 REUTERS/Finbarr O'Reilly

* CEO迪蒙致歉

* 股价盘後暴跌5%

* 损失可能还会扩大10亿美元--迪蒙

* 迪蒙称问题在於对冲策略的执行方面

* 预计银行业会感受到来自华府的压力

路透5月10日电---摩根大通(JPM.N)周四表示,因对冲策略失误遭受至少20亿美元的交易亏损.这一意外声明冲击金融股,并损及摩根大通以及该行执行官迪蒙(Jamie Dimon)的声誉.

对於一家在金融危机中从未爆出亏损,被视为风险管理严苛的银行而言,这样的错误令人汗颜,特别是迪蒙还公开批评限制大型银行自营交易的沃尔克规则.其可能导致华府对金融领域施以更大的压力.

"这令我们蒙羞,"迪蒙称,其在匆忙召开的与股票分析师的电话中致歉,并承认此亏损与4月华尔街日报的一篇报导有关.该报导称绰号"伦敦鲸"的交易员,积累了异常大的仓位.

摩根大通在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称,自3月末以来,该公司首席投资办公室"在其合成式信用投资组合中产生了大量按市值计价的损失".合成投资组合通常包括意在模拟证券表现的衍生品.

尽管其他收益能部分抵消交易亏损,但摩根大通预计该业务部门将在第二季录得8亿美元亏损,该预估未计入私募股权业绩和诉讼费用.

而此前该行则预计部门获利约2亿美元.

在目前估计的损失之外,"这件事还能最多损失10亿美元甚至更多"迪蒙表示,"其风险很大,且影响波及数个季度."

**对冲策略失败**

但该事件对迪蒙及摩根大通的声誉造成的打击,可能比经济损失更大,摩根大通是按资产计美国最大的银行,在2008年投资银行贝尔斯登(Bear Stearns)和消费者银行华互银行(Washington Mutual)陷入崩溃之际,拥有足够强劲的实力接管後两者.

截至3月底,摩根大通总资产2.32万亿(兆)美元,股东权益达1,900亿美元,在过去两年中,平均每季度的获利均超过40亿美元.

"迪蒙一直自我标榜为华尔街的王者之一,"长期担任银行分析师的SNL Financial特约编辑Nancy Bush说."凭他拥有的知识和避险意识,我无法理解这次情况怎麽会变得如此糟糕,而且来得如此之快."

摩根大通的股票在盘後下挫5%,其他金融股亦大跌.花旗集团(C.N)下挫2.4%,美国银行(BAC.N)跌1.7%.

FBR Capital Markets分析师Paul Miller将摩根大通的股价目标从50美元调降至37美元,以反应该公司披露的巨额损失.该消息公布前,摩根大通股价报40.74美元.

迪蒙表示,仍相信自己对於沃克尔规则的反对是正确的,摩根大通的问题是出在对冲策略的执行上.

迪蒙称,这个策略"随时间推移而有些变味","监管低效而不力,构建得也很差."

迪蒙表示,他不会回答交易参与者是谁或者具体交易策略方面的问题.但他透露,当高管们查出问题所在时,一些人将会失去工作."将来我们会采取一切必要的纠正行动,"他说.

**巨亏**

华尔街日报曾在4月报导过,摩根大通首席投资办公室一名外号"伦敦鲸"的交易员积累起头寸巨大的巨无霸仓位,导致对冲基金建立与其仓位相反的押注.在摩根大通4月业绩电话会议上,迪蒙称这"完全是小题大做".

但迪蒙本周四表示,该行的亏损"与媒体这篇报导有很大关系."他并称:"我还认为,我们在这个问题上的行动过於偏重防御了."

首席投资办公室是摩根大通的一个部门.摩根大通称,该部门是用来进行广泛押注,以对冲个别持仓的投资组合的风险,例如对投机级别公司的贷款等.

"对一家以风险管理体系和资产负债表实力引以为豪的公司而言,这种坦白太惊人了."Sterne Agee分析师Todd Hagerman表示.

"赶上这个时候对整个行业来说真是糟糕透顶."他说道,"最後,整个经纪自营业务都将受到广泛影响."

就在上周,迪蒙和其它几家大型银行的CEO与纽约联邦储备银行总裁塔鲁洛进行了商讨,对於监管者实施的银行业资本压力测试提出了质疑.他们还就交易限制问题争论了一番.

批评者认为,银行交易员们为了获取丰厚的奖金而不惜利用银行资本金进行高风险的押注.在金融危机爆发後,这种指斥的声音是推动政府监管进一步严格和改善的动因之一.

摩根大通发言人Joseph Evangelisti表示,公司通过使用支付模版来降低发生在投资总监和整个公司体系那种情况的机率.除了管理私募股权投资业务的人员,"摩根大通内部没有一位员工的薪资报酬是依据他们的获利所得或亏损来制定的."

Federal Financial Analytics的一位高层管理者Karen Petrou认为,监管者和议员们目前可能会催促迪蒙提供更多有关那些交易的细节.因为这些细节可以给予监管者一些指引,帮助他们更好的审视此类事件及评估其对於沃克尔规则的影响.

她接着指出,如果那些交易的本来目的是为了对冲特定风险,而不是明显的自主押注操作,那麽这些交易就不再属於沃克尔规则的探讨范畴,尽管要求严格监管的支持者希望那样做.

"问题在於该交易到底是不是对冲操作,我以为这一点是需要澄清的."她说道,"这才是整个事件的核心所在."

但可不是人人都会这麽想,至少一些议员就快速对此事表达了应"引以为戒"的看法.参议员Carl Levin在此事爆出两小时後即发表声明指出,"摩根大通今日爆出重大损失,这恰恰是有一个新例证,表明银行所宣称的'对冲'操作其实经常就是风险押注,与那些'大到不能倒'的银行的具体业务其实没什麽关联."(完)

--编译 田建华/肖群英/程琳/高琦; 审校 丁琦/孙茉莉

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。