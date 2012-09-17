摩根大通监控洗钱交易的制度遭美国当局调查

路透9月16日电---熟知事况的人士表示,美国监管机构针对摩根大通(JPM.N)洗钱防治制度展开调查,调查重点在於摩根大通在监控可疑资金交易时,是否存在着潜在缺失.

多位消息人士指出,这项调查的重点似乎在於摩根大通用於防范非法资金流动的制度和人员;这些消息人士不愿具名,因他们未获授权向媒体发言.

调查中的一个特定重点,就是摩根大通如何设立制度检讨钜量可疑交易.

各家银行都需要申报可疑的交易活动,但这可能会导致成本升高.关於检讨结果报告是否能够真正举报与毒品交易、恐怖主义或遭制裁国家有关的资金流动,监管机构和银行业者有时会产生分歧.

摩根大通有可能遭到美国通货监理局(OCC)处以监管指令;此一监管指令将会提出其缺失,并要求摩根大通加强所使用的洗钱防治制度.

根据其他熟知状况的消息人士表示,一名负责监管摩根大通的OCC的高阶官员有着强硬揭发大型银行业者洗钱问题的威名.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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