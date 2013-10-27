摩根大通同意支付51亿美元和解“两房”抵押贷款相关指控

路透10月25日 -摩根大通(JPM.N)与联邦住房金融局周五称，该行同意支付51亿美元来和解一项指控，指控称摩根大通及其收购的公司在楼市荣景期向房利美和房贷美出售抵押贷款证券和住房贷款时，对他们进行了误导。

这份和解协议料为摩根大通与美国政府达成的130亿美元初步协议的一部分。

联邦住房金融局称，和解协议中的40亿美元部分用于了结抵押贷款证券相关指控，且料为上述金额较大协议的一部分。另外11亿美元用于了结摩根大通向“两房”出售独栋房屋抵押贷款时所作表述的相关指控。

“这迈出了重要一步，因为政府和摩根大通着手于解决抵押贷款相关的遗留问题，”FHFA代理主管EdwardDeMarco在声明中称。

摩根大通称，协议是朝着与政府机构就抵押贷款相关问题“达成较大和解迈出重要一步”。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王冠中)

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