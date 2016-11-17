摩根大通将了结对其雇佣中国领导人子女一事的调查--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月16日 - 熟知情况的消息人士对路透表示，美国摩根大通(JPM.N)将支付逾2亿美元，用于了结有关其雇佣中国高层领导子女以赢得业务的指控。
美国证券交易委员会(SEC)于2013年就此事对摩根大通展开调查。
消息人士称，目前不会有任何针对个人的起诉。
彭博新闻援引消息报导称，摩根大通将向SEC支付约1.3亿美元，向美国司法部支付约7,000万美元。(bloom.bg/2ghScue)
SEC、摩根大通以及司法部均拒绝置评。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。