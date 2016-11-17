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国际财经 | 2016年 11月 17日 星期四 09:41 BJT

摩根大通将了结对其雇佣中国领导人子女一事的调查--消息

路透11月16日 - 熟知情况的消息人士对路透表示，美国摩根大通(JPM.N)将支付逾2亿美元，用于了结有关其雇佣中国高层领导子女以赢得业务的指控。

美国证券交易委员会(SEC)于2013年就此事对摩根大通展开调查。

消息人士称，目前不会有任何针对个人的起诉。

彭博新闻援引消息报导称，摩根大通将向SEC支付约1.3亿美元，向美国司法部支付约7,000万美元。(bloom.bg/2ghScue)

SEC、摩根大通以及司法部均拒绝置评。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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