摩根大通首席投资官料将引咎辞职--消息人士

路透5月13日电---知情消息人士周日称,摩根大通(JPM.N)料於本周接受首席投资官Ina Drew的辞呈.之前该行因一项利用衍生品对冲的策略失败而损失20亿美元.

知情人士称,预计Drew手下参与过该交易的Achilles Macris和Javier Martin-Artajo也将被要求离职.

其中一名消息人士称,在摩根大通发现与债券相关的一组衍生品组合在迅速亏损,且规模太大难以迅速解除後,Drew曾多次递交辞呈,但因在公司过去表现良好而未被立即接受.

直到上周四这一亏损曝光前,Drew还被视为该行业最拔尖的资产负债表风险管理者之一.(完)

--编译 程琳;审校 丁琦

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