独家：摩根大通与政府机构和解费用或更接近90亿美元

路透华盛顿/纽约10月22日 - 两名了解情况的消息人士表示，摩根大通(JPM.N)与美国政府达成的130亿美元初步和解，税后金额最终可能更接近90亿美元，因为多数金额预计是可减免课税的。

摩根大通与美国政府一直在讨论如何处理这次和解的税款问题。最后结果可能对摩根大通需要支付的金额有很大影响，并会影响公众对此事的看法，而且可能成为如何了结政府对其它银行抵押贷款业务的调查的范本。

一名消息人士称，摩根大通正在与以司法部为首的几家政府机构磋商和解协议，预计其中将包括一笔20亿美元罚金。

但另一名熟悉谈判情况的消息人士表示，和解金中另有40亿美元是可减免课税的。这40亿美元将用于帮助处境困难的抵押贷款借款人。

剩下的70亿美元如何处理，仍然不甚明朗，但多数可能可以扣除。

税务专家Robert Willens表示，这些款项通常可以作为正常的业务支出被扣除，就像家用电器制造商因洗衣机有缺陷而做出补偿一样。

Robert Willens表示，如果其中110亿美元是可扣税的，并假定税率为38%，则扣税可为摩根大通最多节省41.8亿美元。

但他认为，政府可能要求摩根大通同意不从其应税收入中扣除上述的部分费用。

此前高盛有过这种例外的先例。

公众对政府与摩根大通之间协议的反应，可能有助于决定其是否会成为其它大银行了结相关调查的模式。

司法部去年成立了一个特别小组，调查助长房市泡沫并最终崩盘的华尔街大银行或其高管的违规行为。对摩根大通采取的行动，就是其调查结果。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰/隋芬)

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