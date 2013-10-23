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国际财经 | 2013年 10月 23日 星期三 10:34 BJT

摩根大通接近与投资人达成60亿美元和解协议--消息

路透纽约10月22日 - 一名消息人士透露，摩根大通(JPM.N)已接近与一组机构投资者达成金额60亿美元的协议，来了结针对该行在金融危机爆发前向其出售次等抵押贷款支持证券的指控。

该人士称，摩根大通的代表与这组投资人上周五会面讨论了和解事宜，不过双方尚未商定正式条款。

这份协议将独立于摩根大通与美国政府之间初步的130亿美元和解协议，后者将解决由一些执法机构提出的民事诉讼。(完)

(编译 隋芬; 审校 孙茉莉)

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