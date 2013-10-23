摩根大通接近与投资人达成60亿美元和解协议--消息

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约10月22日 - 一名消息人士透露，摩根大通(JPM.N)已接近与一组机构投资者达成金额60亿美元的协议，来了结针对该行在金融危机爆发前向其出售次等抵押贷款支持证券的指控。
该人士称，摩根大通的代表与这组投资人上周五会面讨论了和解事宜，不过双方尚未商定正式条款。
这份协议将独立于摩根大通与美国政府之间初步的130亿美元和解协议，后者将解决由一些执法机构提出的民事诉讼。(完)
(编译 隋芬; 审校 孙茉莉)
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路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。