摩根大通必须在美国面对伦敦鲸案相关的集体诉讼

路透纽约9月29日 - 摩根大通(JPM.N)股东周二获得法院批准，可以以集体诉讼方式推动该行“伦敦鲸”交易丑闻中的有价证券诈欺诉讼；该交易丑闻已导致摩根大通亏损62亿美元。

美国曼哈顿地方法院法官驳回摩根大通反对进行集体诉讼的论点；集体诉讼中原告可以以团体方式打官司，而非个别提告，其所能取回的损害赔偿通常会比较高。

摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)及前财务长Douglas Braunstein曾表示，股东们将无法出示他们所倚靠的是对该行风险管理的错误指控、也无法证明他们集体受创。

摩根大通发言人Brian Marchiony拒绝置评。

这起诉讼缘起于摩根大通投资总部(Chief Investment Office)的一笔合成信贷投资组合，该投资组合导致公司62亿美元亏损，且与其伦敦办公室的多位交易员有关，包括Bruno Iksil这位号称伦敦鲸的交易员。

以阿肯色、俄亥俄及俄勒冈养老基金为首的股东指出，摩根大通、执行长迪蒙及Braunstein在故意隐匿投资总部风险增加，包括2012年4月13日的一场电话会议中，迪蒙称有关于合成投资组合相关报导是“大惊小怪”。

在2012年4月13日至5月21日间，摩根大桶股价大跌约四分之一，市值缩水逾400亿美元，这也是集体诉讼追溯期间。

摩根大通为了就美国和英国有关伦敦鲸损失调查进行和解，已经付出了超过10亿美元，并承认错误。

摩根大通前交易员Javier Martin-Artajo及Julien Grout在美国遭到刑事起诉，罪名是掩盖Iksil引起的相关亏损，而Iksil一直相当配合检方调查。

投资人就这起交易损失已经对摩根大通多位高阶主管及董事提起多笔诉讼，但已有三笔遭到驳回。(完)