摩根大通是否“大到管不了”？

2012年5月11日，一名男子走进位于伦敦的摩根大通总部。摩根大通震惊各界的20亿美元交易损失，让人联想到一个後金融危机时代的问题：美国前几大银行业者是否大到管不了？ REUTERS/Dylan Martinez

* 摩根大通20亿美元损失引发风险控管的担忧

* FDIC董事长贝尔称,金融巨擘管理不易

* 目前国会有多项限制银行规模的提案

记者 Alexandra Alper/Karey Wutkowski 编译 张明钧/李爽/许娜

路透华盛顿5月11日电---摩根大通(JPM.N)震惊各界的20亿美元交易损失,让人联想到一个後金融危机时代的问题:美国前几大银行业者是否大到管不了?

华府政界人士一直把大部分关注焦点放在银行业者是否"大到不能倒"的问题上,或者说是否其规模之大及相互联系的程度之紧密,会产生一家倒闭而威胁整个金融系统的後果,就像雷曼兄弟2008年垮台时那样.

但是这20亿美元损失的核心问题--首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)看似没能判断好交易风险,让各界争论焦点转向"大到管不了".

"事後来看,新策略存在缺陷、结构复杂、检讨不足、执行欠佳、且监管不力."迪蒙在周四晚间一场电话会议上论及这些旨在规避公司整体信贷风险的交易时表示.

这些损失看上去不会对摩根大通整体财务稳定性构成威胁;迪蒙称可能还会再衍生10亿美元相关损失.

不过这起事件引发各界热烈讨论:监管机构或公司高管是否真能够完全掌控这些最大的金融业者,特别是一个复杂的交易策略便可导致数十亿美元损失的时候.

摩根大通是美国最大的银行,资产约为2.3万亿美元.

Guggenheim Securities分析师Marty Mosby称,对冲损失暴露了摩根大通的企业管理缺陷,因为其来自负责管理公司整体风险的部门.

他说,因为存在管理问题,"如果这件事发生在某个遥远国家的流氓交易员身上,(迪蒙)将更容易处理."

联邦存款保险公司(FDIC)前董事长贝尔(Sheila Bair)周五在CNBC表示,摩根大通的亏损显示出高层管理大型银行有多么困难.

"管理规模2万亿美元的机构对任何人来说都是一项挑战,"贝尔表示."即便在管理得最好的银行,都有可能出现漏洞,这是一个很大的漏洞."

美国联邦州、县、市劳工联盟(American Federation of State, County & Municipal Employees)周五敦促股东批准一项股东决议,在摩根大通选出一位独立的董事会主席.迪蒙目前兼任董事会主席和首席执行官.

**突显立法限制银行规模的必要性**

美国国会讨论应对2007-2009年金融危机的相关立法工作时,部分议员曾试图强制缩小大型银行的规模.

此项措施并未被纳入2010年多德-弗兰克金融改革法案,但民主党的一些国会议员仍致力於使其成为法规,并指出,摩根大通此次亏损正是重新呼吁警惕大银行管理问题的一个理由.

"即使是管理最好的公司,大量复杂的活动与规模大而又复杂的机构结合在一起,也极具风险,"民主党参议员Sherrod Brown周五发表声明称,"我们必须确保不会出现大到管不了或大到不能倒的现象."

5月,Brown曾提出议案,将各银行在全美有保险存款总额中的比例严格限制在10%.

民主党代表Brad Miller曾在众议院发起相似议案.

该议案不太可能在共和党控制的众议院获得足够多的赞成票,但Miller接受采访时称,摩根大通的交易亏损突显了此项改革的必要性.

质疑大型银行有效管理能力的部分基金正从这些投资中撤离.

共同基金Appleseed Fund的基金经理Adam Strauss称,该公司2010年就决定不投资任何一家衍生品曝险超过10万亿(兆)美元的公司.此基金管理着2.3亿美元资产.

他还称,摩根大通此次亏损彰显了分拆大型银行的必要性,这些银行的规模自金融危机以来还在扩大.(完)

--译文审校 程琳/张荻

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