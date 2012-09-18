日本多家在华汽车企业暂停生产

中日钓鱼岛争议持续升温，中国各地周末爆发反日示威游行。受此影响，日本多家汽车生产企业决定本周暂停在中国大陆工厂的生产，其中包括丰田汽车、本田汽车、马自达汽车在中国的部分工厂。另有消息人士表示，日产汽车本周也将暂停生产。