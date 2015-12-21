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国际财经 | 2015年 12月 22日 星期二 07:13 BJT

野村控股将以约10亿美元收购American Century 41%的权益

路透12月21日 - 日本最大券商野村控股(9716.T)表示，将支付约10亿美元，从加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)手中收购未上市投资管理企业American CenturyInvestments的41%权益。

该交易料将于2016年上半年完成。

这一消息最先是彭博在周一稍早报道的。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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