川崎重工业与三井造船将展开合并协商--消息人士

路透东京4月22日 - 三名熟知协商内容的消息人士指出，川崎重工业(7012.T)与三井造船(7003.T)将为可能的合并进行协商，不过目前尚不清楚两家日本重型机械制造商是否能克服来自内部的排拒力道。

消息人士指出，两家公司已经寻找财务顾问以协助合并，但还没有正式聘用财务顾问；这些消息人士要求匿名，因他们未获得向媒体发言的授权。他们并指出，这起合并最快可能再2014年4月1日展开的会计年度实现。

若川崎重工业与三井造船合并，将打造出营收规模约200亿美元的公司，使其在业界仅次于龙头三菱重工业(7011.T)；川崎重工在海外市场以摩托车闻名，而三井造船则是船用发动机(引擎)的领导厂商。

在日本经济新闻率先披露合并谈判消息后，三井造船周一盘中一度飙涨多达20.7%至近两年新高，川崎重工业股价则是上涨1.8%。日经指数则是大涨2.1%至近五年高点。

“三井高层有一些不认同之处，那些推动合并的人得说服那些反对人士，”一名消息人士表示。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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